Prime mosse in casa della squadra sassarese che ha conquistato la promozione nella serie B femminile. Il capitano delle rossoblù sarà ancora Maria Grazia Ladu, talento di Sarule, classe 2001, che da sette anni indossa la maglia della Torres. “Mi sento a casa” ha dichiarato l'attaccante.

Maria Grazia Ladu ha portato in alto i colori della Sardegna anche nelle nazionali giovanili: Under 16, Under 17 (ha disputato gli europei) e Under 21.

Il capitano torresino ha dichiarato: “Questa società che mi ha dato e continua a darmi tanto. Dopo tanti anni posso dire serenamente di sentirmi a casa. Anche quest’anno vestirò questa maglia, con rispetto e onore, cercando di fare un buon campionato spingendo la squadra a fare altrettanto”.

Il primo volto nuovo è invece quello del direttore sportivo: Marco Landi arriva dall'Empoli ladies, formazione che milita nella serie A. La sua esperienza e conoscenza del calcio d'alto livello saranno preziose per rinforzare un organico che vuole ben figurare anche nella serie cadetta che propone piazze storiche come Tavagnacco e le versioni women di Roma, Brescia, Chievo, Cittadella e Cesena.

