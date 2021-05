Nell'aprile dell'anno scorso è stata ricoverata e ha scoperto di avere un tumore. Allora aveva 16 anni, oggi Alessia ne ha 17 e continua a lottare contro il cancro. E lo fa anche seguendo la sua passione, il calcio: il giovane portiere della Torres femminile, capolista della serie C, è persino entrata nella gara contro l'Arezzo ed è stata fondamentale qualche mese fa per strappare il pareggio.

Il portiere rossoblù è testimonial di Kick Cancer Away, il nuovo progetto sociale della Torres Femminile con Tinxy Agency per supportare anche psicologicamente chi deve affrontare la battaglia contro il cancro.

La giovanissima Alessia racconta: “L'anno scorso mi hanno ricoverato, ho subito un intervento importante e sono rimasta un mese in ospedale. Mi hanno detto che avrei dovuto subire un altro intervento. Avevo paura di non farcela, questa sfida faceva sembrare scherzetti le altre difficoltà affrontate finora. Grazie alle persone che mi vogliono bene ho superato la prima parte della sfida, posso dire che sono alla fine del girone d'andata. E ho intenzione di lottare con la stessa grinta che metto in campo”.

Nel progetto è coinvolto anche il direttore generale Alfredo Pala, ex calciatore arrivato sino alla serie C (giocava col Sorso di Amarildo), anch'egli in lotta contro il cancro: “Ciò che più mi è rimasto dentro è la commozione di Alessia, perché anche io sono un suo compagno di avventura in questa sfida. Una sfida difficile ma arricchente, perché la vita è esattamente questo, è una bella e speciale fregatura: che sia per Alessia il preludio di una parata straordinaria come straordinaria è lei, e sia per me, da ex attaccante, quanto un bel gol al 90°”.

Francesco Pintus, amministratore di Tinxy Agency, spiega: “Crediamo davvero nel potere curativo della parola e del racconto. Siamo convinti che la cura passi anche dall'abbattimento delle barriere, dalla distruzione dello stigma. Ed è per questo che, in collaborazione con Marco Migaleddu, abbiamo voluto portare avanti con forza quest’idea insieme alla Torres, ad Alessia, ad Alfredo e al presidente Budroni. Ci crediamo davvero, e abbiamo chiesto a diverse personalità del panorama calcistico di entrar a far parte del progetto”.

