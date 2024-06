Lunedì Daniele Ragatzu firmerà l’accordo che lo legherà al Pontedera, in Serie C, secondo indiscrezioni un triennale, garantendosi la possibilità di giocare tra i professionisti anche il prossimo anno e certificando l’addio all’Olbia dopo 7 stagioni.

Ma da lunedì tutti i giocatori dell’Olbia saranno liberi di accasarsi altrove, di modo che la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di calcio è tutta da costruire. E potrebbe non essere un male. Dopo la pessima, ultima annata, culminata con la retrocessione diretta in Serie D, l’Olbia è da rifondare. E lo è a partire dalla compagine societaria, che dopo l’acquisto della maggioranza delle quote da parte di SwissPro e la crisi tra nuova e vecchia proprietà, caratterizzata da accuse reciproche e dalla rivoluzione interna, a cominciare dalla presidenza, passata da Alessandro Marino a Guido Surace, ha dimostrato di avere parecchi limiti. Anche e soprattutto nella gestione della crisi della squadra, che due cambi in panchina non hanno risolto, tanto da aver chiuso all’ultimo posto in classifica con 26 punti.

In questo contesto si inserisce la trattativa tra la proprietà svizzera e l’imprenditore Roberto Felleca, che vorrebbe e potrebbe replicare in Gallura il percorso virtuoso vissuto alla guida di Como e Foggia, riportati tra i professionisti dopo la retrocessione tra i dilettanti nel giro di (rispettivamente) due e una stagione. Una trattativa arrivata a buon punto, secondo quanto trapela dalle stanze di via Georgia: la speranza è che la firma arrivi nei prossimi giorni.

La chiave resta il pagamento da parte di SwissPro degli stipendi dei dipendenti sportivi, per una cifra intorno ai 380mila euro, prima condizione posta da Felleca, pare, per chiudere l’accordo, iscrivere l’Olbia al campionato di Serie D e gestire la stagione a partire dalla scelta del nuovo allenatore e dal calciomercato. La scadenza per il saldo è il 10 luglio, ma arrivare a ridosso del termine potrebbe essere rischioso, sia per l’accordo con Felleca, sia per l’iscrizione al campionato.

