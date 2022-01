Dopo l’attesa per la quarantena scattata per la positività al Covid, il Cagliari ha finalmente ufficializzato l'acquisto dal Sassuolo, a titolo definitivo, del difensore Edoardo Goldaniga.

Per lui un contratto fino al 30 giugno 2024.

CHI È – Nato a Milano, classe 1993, dopo le esperienze con Pisa e Perugia, fa il suo esordio in Serie A con il Palermo il 30 agosto 2015, nella vittoria esterna (0-1) ai danni dell'Udinese: in Sicilia colleziona in due stagioni 47 presenze e 4 reti. All'inizio del campionato 2017-18 viene acquistato dal Sassuolo (14 gare e 1 gol), per poi trasferirsi tra le fila del neo promosso Frosinone, con cui totalizza 30 gare e 1 gol, e quindi del Genoa: con i grifoni gioca in due stagioni 41 gare e realizza 1 rete. Quest'estate il ritorno in maglia neroverde: nel complesso sono 126 le partite giocate da Goldaniga nella massima serie.

"Ho trovato una squadra affiatata, dopo le ultime due vittorie nello spogliatoio è cambiato il vento", le prime parole del neo-rossoblù.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata