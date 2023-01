C’erano una volta le wags. Ovvero le Wives And Girlfriends, un acronimo usato per descrivere le mogli e le fidanzate dei calciatori. E ci sono ancora: caldo o freddo non si perdono una partita allo stadio, vengono inquadrate tra gli spalti dell’Unipol Domus, si confondono tra i tifosi, salutano, sorridono ed esultano quando qualcuno con la maglia rossoblù segna. Ma non è neanche insolito vederle passeggiare nel centro città, quando fidanzati e mariti sono impegnati in allenamenti o trasferte.

A Cagliari, il titolo di regina della wags, senza togliere nulla alle altre, sembra sia in mano a Rosi Pesce, 36 anni, moglie di Fabio Pisacane che dopo aver indossato la maglia rossoblù oggi è collaboratore tecnico del settore giovanile del Cagliari. Arrivati in Sardegna nel 2015, Rosy e Fabio, hanno deciso di vivere nel capoluogo e qui di far crescere i loro tre figli: AndreaJr, Francesco e Matias.

«Cagliari l’abbiamo scelta per viverci, dire che mi piace come città sarebbe riduttivo – confida Rosy – . Sono arrivata qui che il mio primo figlio AndreaJr aveva 7 mesi, adesso ha 8 anni. La mia vita da mamma è iniziata praticamente qui, poi sono arrivati anche Francesco e Matias. Con Fabio stiamo insieme dal 2005 e, per via del suo lavoro, abbiamo girato tante città, ma nessuna è riuscita a rapire il nostro cuore come ha fatto Cagliari».

Il suo profilo Instagram da quasi 5 mila follower è ricco di foto della sua famiglia, ma non mancano anche quelle delle vacanze nella sua terra d’origine. «Sono molto legata alla mia terra e alla mia Napoli, ma quando ci ritorno sento la nostalgia di casa “Cagliari”: il modo di vivere qui è imparagonabile», aggiunge Rosy Pesce che incrocia le dita per Cagliari- Spal: «Ormai non possiamo più farne a meno di andare allo stadio a vedere la partita, anche perché i miei figli me lo impongono, sono dei piccoli cuori rossoblù».

E se Lady Pisacane detiene lo scettro, al suo fianco non possono che esserci Elisa Aliotta, compagna del capitano Leonardo Pavoletti e Aurora Betti, moglie di Simone Aresti. Amiche fanno coppia fissa insieme all’Unipol Domus.

Elisa Alilotta, moglie di Pavoletti

Elisa, livornese come il suo compagno, 33 anni, 6,5 mila follower su Instagram, dove racconta la sua vita di mamma a tempo pieno di Giorgio e Brando. Guerriera e caparbia lo scorso anno, quando il Cagliari, lottava per non retrocedere è stata lei a riunire tutte le wags rossoblù e a “condurle” a Salerno per sostenere la squadra durante Salernitana-Cagliari e fare così una sorpresa a fidanzati e mariti.

E anche Elisa si è innamorata della città, del suo sole e della sua gente. Lo stesso Leo Pavoletti, quando l’estate scorsa, ha annunciato che avrebbe giocato in Sardegna anche in serie B ha detto: «E chi la porta via ora Elisa da Cagliari, non ne vuole sapere».

E poi c’è Aurora Betti, 30 anni, abruzzese, la più famosa tra le wags rossoblù perché arriva dal mondo della televisione: in passato ha partecipato ai programmi di Maria De Filippi. Influencer a tempo pieno (364 mila follower su Instagram), lavora anche come personal shopper e gestisce una villa di lusso nel Sud dell’Isola su Airbnb. Aurora, è mamma di Diego, non solo si è innamorata della Sardegna, ma un sardo lo ha anche sposato: Simone Aresti, infatti, è nato e cresciuto a Carbonia. Amante dei tatuaggi e autrice del libro “Mamma Sei tu?”, aveva un tatuaggio sul polso con il numero 105 che dichiarò essere il numero della sua stanza in orfanotrofio, dove ha trascorso la sua infanzia prima di essere adottata.

Aurora Betti, moglie di Simone Aresti

Ha scelto, invece, Cagliari, Ivana Martinovic, direttrice creativa, per sposare a palazzo Bacaredda, a fine dicembre, Boris Radunovic, protettore dei pali rossoblù. E, sempre nel capoluogo, darà alla luce, tra pochi mesi Monika, la loro prima figlia.

Ivana Martinovic, moglie di Boris Radunovic

Profili social privati, come quasi tutte le altre wags rossoblù, oltre a Ivana, ci sono anche Alessia (Lapadula), Valeria (Mancosu), Deborah (Deiola) e tutte le altre, mamme e mogli a tempo pieno, super riservate e poco social… Sbirciare su Instagram per credere!

