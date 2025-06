La Roma su Zortea. Il difensore goleador (6 centri nell’ultimo campionato con il Cagliari) sarebbe sul taccuino del ds dei giallorossi Ghisolfi, assieme a Goglichidze dell'Empoli e a Vagiannidis del Panathinaikos.

Quanto agli altri aggiornamenti da radiomercato, la Juventus sogna Osimhen (che però preferirebbe andare in Premier League e ha rifiutato l'Al Hilal) e deve sciogliere il nodo Vlahovic, richiesto da quel Fenerbahce che vorrebbe anche portare Neymar in Turchia.

L'Inter lavora su Bonny del Parma e punta ad avere Hojlund in prestito dal Manchester United, mentre il Milan, nonostante abbia già Gimenez, punta su Nunez, bomber uruguaiano che però al momento non sembra così orientato a lasciare il Liverpool da dove invece potrebbe partire Luis Diaz con destinazione Barcellona.

A proposito dei Reds, ci sarebbe ora la disponiblità di Chiesa a tornare in Italia con destinazione Napoli, dove c'è Conte che è un suo grande estimatore. Ma il vero obiettivo del Napoli, che tratta Lucca con l'Udinese, è Lookman dell'Atalanta, per il quale però la Dea chiede 50 milioni.

La Lazio lavora invece, almeno per ora, in uscita perché Noslin potrebbe andare al Psv Eindhoven, mentre l'ex biancoceleste Ciro Immobile è già stanco del Besiktas e vorrebbe tornare in Italia.

Ancora, per Dzeko ci sono invece le offerte di Como, Bologna e adesso anche Fiorentina. A Bergamo potrebbe arrivare Calabria, mentre al Bologna, al posto dell'ex capitano del Milan, sarebbe in arrivo il bosniaco Dedic dal Salisburgo. Lo stesso Bologna, è interessato a Baldanzi della Roma, mentre l'ultima, e definitiva, offerta del Napoli al Milan per Musah è di 25 milioni: prendere o lasciare. Ma c'è anche il capitolo allenatori, perché in Serie A ci sono due panchine da sistemare, a Pisa e a Lecce, dove in pole sono rispettivamente Gilardino e Di Francesco. Per De Rossi, che ha appena ottenuto la sua prima vittoria da presidente con lo scudetto under 18 dell'Ostiamare, è invece possibile un'esperienza all'estero.

