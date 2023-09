Voglia di riscatto stasera al Dall’Ara dopo il ko interno con l’Inter. Il Cagliari cerca in trasferta contro il Bologna la prima vittoria in campionato per spazzare via i fantasmi sul nascere e affrontare la sosta con meno apprensione. È probabilmente il test più attendibile dall’inizio della stagione e Ranieri vuole sfruttarlo per rilanciarsi in classifica, ma anche mentalmente. Agli infortuni di Lapadula, Rog e Mancosu si è aggiunto quello di Pavoletti. Le alternative non mancano e il tecnico di Testaccio se la giocherà inizialmente con Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Wieteska, Augello, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto, Luvumbo e Petagna. In campo, dunque, dal primo minuto gli ultimi arrivati Petagna e Wieteska. La fascia da capitano sul braccio di Nandez.

Reduce a sua volta da un prezioso pareggio allo Juventus Stadium, la formazione emiliana cerca ora conferme tra le mura amiche dove ha perso la gara d’esordio con il Milan. L’allenatore italo-brasiliano Thiago Motta (è stato giocatore di Ranieri ai tempi dell’Inter nella stagione 2011-2012) ha scelto di rompere il ghiaccio con Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen, Aebischer, Moro, Ndoye, lo scozzese Ferguson (in gol domenica contro la Juve), Karlsson e Zirkzee. C’è grande entusiasmo in città dopo una campagna acquisti importante, oggi sono attesi allo stadio oltre 22mila tifosi. Saranno circa 600, invece, quelli sardi. Il fischio d’inizio alle 18.30. Arbitra Orsato.

