Una giornata speciale per i giovani ospiti dell’Ospedale pediatrico Microcitemico di Cagliari, che hanno ricevuto la visita di cinque giocatori rossoblù.

Si tratta di Altare, Goldaniga, Deiola, Mancosu e Zappa, che hanno incontrato i bambini e scambiato con loro abbracci e qualche chiacchiera, regalando così un sorriso in un momento complicato.

Tra loro anche il piccolo Daniel, tifosissimo del Cagliari, che ha strappato una promessa: fare l’ingresso in campo con la squadra per il primo match stagionale all’Unipol Domus, quello del 28 aprile contro l’Inter vicecampione d’Europa.

Non sarà l’ultima volta che, nel corso di questo campionato, i rossoblù si recheranno in visita al Microcitemico: ci saranno altre occasioni, in linea con la collaborazione consolidata tra la società e la struttura.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata