Cinque giorni al ritorno in campo per i rossoblù di Ranieri, che domenica, alle 12.30, affronteranno l’Udinese nella quarta giornata di campionato, la seconda in casa. Il Cagliari, ancora a caccia della prima vittoria, riceve i bianconeri di Sottil, che lo precede di una lunghezza.

Al via da oggi la vendita dei biglietti per assistere al match: complice una campagna abbonamenti extra-large, con più settori andati a ruba nel corso dell’estate, i seggiolini disponibili saranno esclusivamente tra i Distinti Centrali e la Tribuna Blu.

50 euro il prezzo per un biglietto nel primo dei due settori, 70 invece quello della Tribuna. Come sempre, ci saranno delle agevolazioni per gli under 18: 30 euro nei Distinti, 50 in Tribuna.

