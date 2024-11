Fra i migliori in campo di Cagliari-Verona c’è senza dubbio Tommaso Augello. Il laterale sinistro ha dato un rendimento costante sulla fascia sinistra, con tanti palloni messi in mezzo. «Da qualche partita giochiamo col 4-4-2 o 4-2-3-1 e mi piace di più, perché posso andare senza palla: è il sistema che prediligo», rivela a fine partita. Con un elogio per Davide Nicola: «Ha proseguito il lavoro che aveva iniziato Ranieri, siamo contenti di stare con lui perché ci fa stare bene e questo si vede in campo».

Augello vede una linea di continuità fra questo Cagliari e quello della passata stagione: «Sicuramente c’è un bel gruppo, l’avevo già visto dall’anno scorso. Sono tutti ragazzi umili ed è piacevole vederlo sempre in settimana». Sulla partita: «Era importante vincere per staccarci in classifica, a fine gara il mister ci ha fatto i complimenti».

