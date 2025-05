Non poteva mancare il gol di Roberto Piccoli nella salvezza del Cagliari, dopo la grande stagione che ha disputato. E non è un gol qualunque, ma quello che lo porta in doppia cifra per la prima volta da professionista: «Ma, se devo essere sincero, volevo farne altri in più», il commento a caldo dopo il 3-0 al Venezia e la salvezza raggiunta. «Però è tanta roba: ora devo andare avanti e migliorare ancora».

Piccoli cercava da tempo una stagione del genere, la sua prima al Cagliari (che ora deve decidere se riscattarlo dall’Atalanta). È stato il miglior marcatore dei rossoblù per distacco, ha segnato gol pesanti e si è fatto trovare pronto nelle partite decisive per questa salvezza: col Verona, col Monza e stasera, giusto per citarne alcune. «Sono contento, soprattutto per i miei compagni. E per questo pubblico, che ci ha trascinati sino alla fine».

Una salvezza che il Cagliari ha raggiunto con una giornata d’anticipo sulla fine della Serie A, eguagliando quanto fatto nella passata stagione. «Potevamo raggiungerla molto prima, però il calcio è così», il pensiero di Piccoli. «Non sempre tutto va bene, stasera abbiamo fatto una grandissima partita. Questa squadra può mettere in difficoltà tutte, dalle grandi alle piccole».

