A stappare Cagliari-Venezia, la partita salvezza, ci ha pensato Yerry Mina: il suo colpo di testa all’11’, su punizione di Augello, è valso il vantaggio e il suo primo gol stagionale. «Questa è una vittoria per il popolo, adesso andiamo a Napoli per chiudere al meglio», dice raggiante al termine del 3-0 che conferma i rossoblù in Serie A. «Una dedica per questo gol? Alla mia famiglia, che mi dà sempre tanto in ogni momento».

Mina voleva fortemente la salvezza del Cagliari: «Sono felice per questo, sono orgoglioso di tutti i miei compagni per quello che abbiamo fatto. Adesso ci possiamo divertire e questa è la cosa più importante», le sue parole che sanno quasi di liberazione per il traguardo raggiunto. E su cui lui ha lavorato tanto per esserci proprio stasera, visto che era fermo dal 23 aprile per infortunio e non era affatto certo che potesse rientrare in tempo.

Mina è uno dei leader riconosciuti in campo del Cagliari, ma non vuole darsi troppi meriti: «Non sono solo io, ma tutti facciamo il nostro lavoro». E quando gli si chiede del rinnovo, visto che ha il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno, rimanda la questione: «Adesso pensiamo a festeggiare».

© Riproduzione riservata