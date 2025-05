È furioso Eusebio Di Francesco al termine della partita, coi suoi con un piede e mezzo in Serie B. «Non ho visto il Venezia, il Cagliari ha meritato il successo per quello che ha visto il campo», la sua abbia in sala stampa dopo il 3-0 di stasera. «Sembrava una squadra di adulti che giocava contro dei bambini, ci hanno sovrastati su tutto. Non ci sono giustificazioni, non è il Venezia che si è visto per tante partite di questo campionato».

Di Francesco ne ha per tutti: «Non siamo mai scesi in campo, senza trovare alibi né giustificazioni. Sono rammaricato per tutto nell'insieme, oggi faccio fatica a trovare spiegazioni. Quando puoi essere motivato, se non in queste gare? Siamo tutti delusi, ma devo cercare di rimboccarmi io le maniche per primo».

Per il Venezia l’ultima partita sarà in casa con la Juventus, che necessita di vincere per il quarto posto. La squadra di Di Francesco è a -2 dalla coppia formata da Lecce ed Empoli. «Bisogna ripartire da tutto il contrario di quello che abbiamo fatto oggi. È un vero peccato, perché non siamo questi: sono il primo a non capacitarmi di una prestazione del genere». E su una sua permanenza a Venezia: «Non è il momento di parlarne».

© Riproduzione riservata