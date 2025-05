SEGUI QUI LA DIRETTA DEL SECONDO TEMPO DI CAGLIARI-VENEZIA

Cagliari-Venezia all’intervallo è 2-0: due colpi di testa, di Mina e Piccoli, danno il doppio vantaggio ai rossoblù (oggi in campo con la nuova terza maglia della prossima stagione) all’intervallo.

Prima chance per il Cagliari: al 3’ corner con sponda di Piccoli respinta, il tentativo di tacco di Luperto è murato e Deiola calcia malamente alto. Ma all’11’ arriva il vantaggio, con punizione di Augello sul secondo palo a destra per Mina che di testa incrocia e lascia immobile Radu. Per il colombiano, al rientro dopo quasi un mese di stop per infortunio, è il primo (festeggiatissimo) gol stagionale.

Reagisce il Venezia al 16’, con un angolo battuto appena dentro l’area e velo a favorire Busio che a rimorchio col destro calcia di poco alto. Poi ancora Cagliari, al 24’ filtrante di Makoumbou per Luvumbo e cross con Piccoli anticipato dall’intervento di Candé. Il Venezia è costretto a fare il primo cambio al 32’, fuori l’ex Oristanio per infortunio (esce in lacrime fra gli applausi dei 16.176 della Domus) e dentro Gytkjær.

Pericolosissimo il Venezia al 37’: cross da sinistra di Candé, Busio di testa manda di poco a lato. Passano quattro minuti e, su gran traversone, Piccoli di testa a botta sicura chiama Radu al miracolo. Dall’angolo di Zortea palla sul secondo palo, ancora Piccoli di testa e stavolta è il 2-0. Che però viene convalidato due minuti dopo (al 43’, il gol arriva al 41’) perché l’assistente segnala inizialmente come il corner di Zortea fosse uscito: la palla, in realtà, era rimasta in campo.

Si va al riposo dopo quattro minuti di recupero, nel terzo conclusione di Zerbin bloccata a terra da Caprile.

© Riproduzione riservata