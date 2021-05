La sconfitta del Benevento a San Siro è un ottimo viatico per prepararsi alla proibitiva sfida di Napoli.

Un incrocio salvezza-Champions contro una delle squadre più in forma del campionato. Gli uomini di Rino Gattuso hanno assoluto bisogno dei tre punti per tenere il passo del Milan e dare il via allo sprint finale per la caccia ai primi quattro posti validi per l’accesso alla massima competizione europea.

Ai rossoblù di punto ne basterebbe uno per staccare il Benevento e arrivare allo scontro diretto di domenica prossima con due risultati su tre a disposizione (in caso di arrivo a pari punti la squadra di Pippo Inzaghi al momento è avanti, avendo vinto lo scontro diretto dell’andata alla Sardegna Arena per 2-1).

Non sono le uniche due squadre in corsa. La lotta per non retrocedere ne coinvolge diverse altre. Ieri è arrivato il primo verdetto, con il Crotone matematicamente in B, per il Parma manca solo la matematica. Restano cinque squadre a lottare per evitare il terzultimo posto.

C’è il Torino, a quota 31 a pari punti con Cagliari e Benevento. I granata giocano nel posticipo di lunedì sera, e potrebbero staccare le rivali visto che ospitano il Parma con un piede e mezzo in B. Lo Spezia potrebbe essere risucchiato, ieri ha ottenuto nel finale un punto preziosissimo sul campo dell’Hellas, portandosi a quota 34 in classifica, +3 sul terzultimo posto. E sarebbe in piena zona calda anche la Fiorentina, pure con 34 punti, se non strappasse almeno un pari questo pomeriggio a Bologna. Difficile che venga risucchiato il Genoa, a quota 36 e oggi impegnato all’Olimpico con la Lazio.

NAPOLI-CAGLIARI – Al Diego Armando Maradona arbitra Fabbri. Leonardo Semplici è consapevole che sarà una partita “difficilissima” e individua in Nainggolan il possibile “ago della bilancia”. Sarà per questo che il belga potrebbe essere spostato più avanti, a supporto delle punte, trasformando il classico 3-5-2 in un 3-4-1-2. In mezzo al campo manca Marin squalificato.

Per il resto Ceppitelli e Carboni dovrebbero ancora essere preferiti a Rugani, mentre ci sono due ballottaggi: quello in porta tra il rientrante Cragno e Vicario e il solito in attacco tra Simeone e Pavoletti.

Di seguito le probabili formazioni.

CAGLIARI (3-4-1-2): Vicario (Cragno), Ceppitelli, Godin, Carboni, Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone (Pavoletti).

NAPOLI (4-3-1-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Politano (Lozano), Zielinski, Insigne, Osimhen (Mertens).

