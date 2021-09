Si è chiusa una settimana di lavoro a ranghi ridotti per il Cagliari, privo dei calciatori convocati nelle rispettive Nazionali, tra cui c’è anche il neo acquisto Martin Caceres, aggregato alla selezione uruguaiana.

Questa mattina la seduta ad Asseminello è cominciata con degli esercizi di attivazione. Poi la squadra, agli ordini di Leonardo Semplici e del suo staff, ha svolto dei lavori atletici dedicati allo sviluppo della corsa. Per chiudere una serie di partitelle su campo ridotto.

Ancora lavoro personalizzato per Ceppitelli, che prosegue la tabella di marcia per recuperare dall’infortunio. Solo terapie invece per Alessio Cragno, che ha già saltato la partita contro il Milan per una distrazione di primo grado al muscolo ileopsoas della coscia destra.

Il portiere punta alla partita di domenica 12 settembre, alla Unipol Domus contro il Genoa. Può farcela, ma non è detto.

La ripresa degli allenamenti rossoblù è programmata per martedì mattina.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata