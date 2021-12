“Una gara importantissima, vietato sbagliare, a cominciare dall'approccio sin dal riscaldamento: non dobbiamo guardare la classifica ma pensare un impegno alla volta per affrontarli tutti al meglio". Così Walter Mazzarri alla vigilia della sfida di sabato tra Cagliari e Udinese.

Per il match il mister rossoblù spera di riuscire ad avere a disposizione Nahitan Nandez e Luca Ceppitelli. "Li valuteremo, abbiamo fiducia di poterli recuperare, parlerò con entrambi e con lo staff sanitario, ma speriamo di averli con noi per questa gara così importante", ha spiegato il tecnico.

Il mister ha anche confermato che i suoi hanno voglia di riscattarsi dopo il poker patito a San Siro contro l’Inter: "Prestazioni e risultati come quelli di Milano ti fanno vedere tutto come negativo. Ho già detto che contro l'Inter si può perdere, perché è una squadra fortissima, ma non ci sta arrendersi in quel modo, con quell'atteggiamento inaccettabile”.

"Non voglio alibi o giri di parole, sia verso l'esterno che dentro il nostro spogliatoio – conclude Mazzarri – dobbiamo riprendere il filo delle precedenti quattro partite in cui si era visto un Cagliari volitivo, che è sulla strada giusta e probabilmente è stato un pizzico sfortunato perché qualche punto in più l'avremmo anche meritato".

