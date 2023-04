Non ci saranno tifosi rossoblù ad assistere a Parma-Cagliari. È il provvedimento preso dal dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, dopo gli scontri avvenuti prima della sfida tra i sardi e il Pisa, nel giorno di Pasquetta.

Nell’occasione, si legge nella determinazione, 250 tifosi del club toscano avevano raggiunto quelli del Cagliari, che si muovevano in corteo non autorizzato verso lo stadio, facendo partire un lancio di oggetti, fumogeni e petardi. Si era dunque reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, con quattro agenti della Polizia feriti. Da qui la doppia trasferta negata: anche gli ultras del Pisa non potranno essere presenti per la sfida con la Ternana.

Nel frattempo, però, è arrivato anche il tweet del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Il patron ha commentato la sfida contro il Frosinone, per poi fare un riferimento chiaro alla decisione: «Stadio ancora una volta pieno, bel clima, il gol arriverà. Testa a Parma, dove vorremmo andare con i nostri tifosi. Se ce lo consentiranno».

