La sfida contro il Benevento, sabato alle 14 alla Domus, riveste un’importanza particolare.

Il Cagliari deve vincere per riportarsi in zona playoff e per cercare di superare il momento no dovuto a infortuni e polemiche.

Goldaniga è rientrato in gruppo e il tecnico Claudio Ranieri spera che dall’infermeria arrivino altre buone notizie.

Su tutte quella del post Modena-Cagliari, per un arbitraggio non all’altezza della sfida e della posta in palio, che ha scomodato, in una velata reprimenda, anche i vertici della Lega B e costretto il designatore arbitrale Rocchi ad ammettere l’errore davanti al presidente Giulini e al diesse Bonato.

L’obiettivo è quindi recuperare la serenità in vista della sfida con i campani, che saranno agguerriti e con un nuovo tecnico in panchina: saltato il campione del Mondo Fabio Cannavaro, che aveva Fabio sostituito Caserta, arriva Roberto Stellone, uno specialista della categoria. Lo Stregone è penultimo, ma ha una squadra di buon valore tecnico, sulla carta capace di puntare ai playoff.

Tranquillità che il Cagliari vuole ritrovare con i propri tifosi.

Sul campo 1 del Centro sportivo di Assemini domani mattina si terrà un allenamento a porte aperte, cui potranno assistere i supporter che sabato hanno acquistato il biglietto della partita con la Primavera.

A seguire, alle ore 12.30, il direttore sportivo Nereo Bonato incontrerà i media. Non si conosce il motivi della convocazione, ma il diesse dovrebbe fare il punto della situazione proprio dopo le polemiche seguite alle ultime contestate direzioni di gara e riferire delle prospettive della squadra, alla luce degli innesti del mercato di gennaio.

