Il subentro di José Luis Palomino, peraltro chiamato all’ultimo per sostituire Yerry Mina non al meglio (all’inizio dovevano essere solo due i cambi in contemporanea, Adopo-Gaetano e Viola-Lapadula), è risultato decisivo.

Un suo colpo di testa ha dato al Cagliari il momentaneo pareggio, prima che arrivasse il decisivo 3-2 su autogol dell’altro difensore Coco.

«Sono contento per questa vittoria, anche per il gol a livello personale», dichiara il difensore argentino, al primo gol in rossoblù. «Alla fine ci portiamo questi tre punti importantissimi, avevamo bisogno di questa vittoria per continuare a lavorare».

