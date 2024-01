Sarà Andrea Colombo, di Como, a dirigere Cagliari-Torino, la prima partita dell’era “dopo Riva”. Il fischietto lombardo, 33 anni, ha arbitrato i rossoblù una sola volta in carriera: era una circostanza piuttosto fortunata per i sardi, l’andata della semifinale dei playoff di B, vinta in rimonta contro il Parma (da 0-2 a 3-2) nel segno di Zito Luvumbo.

Questo il programma completo della ventiduesima giornata, aperta proprio dalla sfida della Domus.

Venerdì

20.45 Cagliari-Torino (Colombo)

Sabato

15.00 Atalanta-Udinese (Piccinini)

18.00 Juventus-Empoli (Marinelli)

20.45 Milan-Bologna (Massa)

Domenica

12.30 Genoa-Lecce (Pairetto)

15.00 Hellas Verona-Frosinone (La Penna)

15.00 Monza-Sassuolo (Manganiello)

18.00 Lazio-Napoli (Orsato)

20.45 Fiorentina-Inter (Aureliano)

Lunedì

20.45 Salernitana-Roma (Di Bello)

Classifica

Juventus 52, Inter 51*, Milan 45, Fiorentina 34*, Atalanta 33*, Lazio 33*, Bologna 32*, Roma 32, Napoli 31*, Torino 28*, Genoa 25, Monza 25, Frosinone 22, Lecce 21, Sassuolo 19*, Udinese 18, Cagliari 18, Hellas Verona 17, Empoli 16, Salernitana 12.

*una partita in meno

