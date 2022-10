Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite dopo la batosta col Venezia. Il calendario non dà tregua al Cagliari, sceso subito in campo ad Asseminello per preparare la prossima sfida col Genoa dell’ex Strootman, in programma venerdì alle 20.30 a Marassi (è l’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie B).

Sotto osservazione Rog e Barreca, costretti entrambi ieri a uscire anzitempo per scontri di gioco. Il centrocampista croato ha subito una botta alla coscia sul finire del primo tempo. Per l'esterno ex Monaco, invece, sempre a ridosso dell’intervallo, una contusione al fianco. Barreca ha provato a stringere i denti rientrando in campo, per poi chiedere il cambio dopo appena tre minuti. I due si sono sottoposti a esami strumentali e verranno tenuti sotto controllo. Improbabile, al momento, un loro impiego a Genova.

Tutti gli altri sono a disposizione del tecnico Liverani, che potrebbe dare un’ulteriore scossa. Dopo il ko con i lagunari, i rossoblù sono scivolati al decimo posto in classifica, fuori quindi dalla zona playoff, a cinque punti dalla vetta.

© Riproduzione riservata