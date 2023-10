Cinque sconfitte in sette gare, tre nelle ultime tre partite, e soli due punti in classifica che relegano il Cagliari all'ultimo posto. E il calendario, come non bastasse, riserva ai rossoblù un'altra sfida di fuoco, domenica sera (fischio d'inizio alle 18) alla Domus contro la Roma.

Per Ranieri un derby del cuore, certo, ma in questo momento il tecnico ha pensieri solo per il Cagliari. Oggi i rossoblù sono tornati subito in campo ad Asseminello, un lavoro di scarico utile a smaltire la fatica, fisica e mentale, della partita persa 3-0 con la Fiorentina. Ancora in personalizzato Mancosu e Jankto, con l'ex Samp che spera di tornare a disposizione per la partita con i giallorossi.

E staff medico concentrato soprattutto sulle condizioni di Luvumbo. L'angolano è rimasto in panchina al Franchi per un affaticamento muscolare, meglio evitare di peggiorare la situazione. Ranieri spera di poterlo utilizzare con la Roma, con un Cagliari versione green dove potrebbero trovare spazio anche Oristanio e Prati.

© Riproduzione riservata