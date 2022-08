Stop alle bevande d’asporto nelle vicinanze della Unipol Domus in occasione delle partite del Cagliari.

Lo ha disposto il sindaco Paolo Truzzu, con un'ordinanza ad hoc, che impone il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità dello stadio.

Il divieto è in vigore in occasione delle partite di calcio che si disputeranno a Cagliari, previste dal calendario del Campionato di serie B (stagione 2022-2023), dal calendario di Coppa Italia, oltreché in occasione di tutti i recuperi delle partite di calcio non disputate, previste dal medesimo calendario, e di tutte le amichevoli che saranno giocate nello stadio nel medesimo periodo Il divieto ha validità per la durata dell'incontro e a decorrere dalle due ore antecedenti l'inizio delle partite e per le successive due ore dal termine delle stesse.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata