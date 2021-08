"Le sensazioni sono buone vedendo quello che abbiamo fatto questa settimana. Sarà una partita difficile, ma la affronteremo con fiducia e la voglia di fare bene”.

Sono le parole di Thiago Motta, allenatore dello Spezia, alla vigilia del match d’esordio nel campionato 2021-22 (seconda stagione consecutiva dei liguri in Serie A) alla Unipol Domus contro il Cagliari.

Il Cagliari “è una buona squadra” – ha spiegato Motta – l'anno scorso si è salvato bene, me la aspetto con voglia di attaccare e di giocare per vincere, noi faremo la stessa cosa".

Il tecnico degli spezzini dovrebbe riproporre il 3-4-3 utilizzato in Coppa Italia contro il Pordenone ma il modulo "potrà cambiare a seconda dell'avversario e in base a quello che dobbiamo fare noi".

Per molti il club ligure dovrebbe tornare ancora sul mercato per mettere a segno qualche colpo in grado di allungare la panchina. Ma Thiago Motta avverte: "Questi per noi non saranno mai alibi. Non cercheremo mai scuse, oggi siamo questi e affronteremo il Cagliari con fiducia, cercando di fare buon risultato”.

Infine, il caldo, che in questi giorni sta attanagliando la Sardegna: “Sarà così per tutti, ma i miei giocatori stanno bene fisicamente", assicura Motta.

(Unioneonline/l.f.)

