Trasferta di fuoco per il Cagliari Calcio, che all’Arechi affronta la Salernitana, in un match che mette in palio tre punti fondamentali per la salvezza.

Mister Agostini, all’esordio sulla panchina rossoblù dopo l’addio di Walter Mazzarri, manda in campo dal primo minuto Cragno, Ceppitelli, Lovato, Altare, Bellanova, Deiola, Grassi, Rog, Lykogiannis, Joao Pedro e Pavoletti.

Nicola risponde invece con Sepe, Ruggeri, Verdi, Ederson, Bohinen, Radovanovic, Fazio, Coulibaly, Gyomber, Mazzocchi e Djuric.

Direzione di gara affidata all’arbitro Di Bello.

