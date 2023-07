Saint-Vincent. Il suo arrivo in ritiro coincide con l’infortunio di Lapadula. «Mi dispiace per lui, spero torni il prima possibile. Sono pronto, intanto, a prendermi le mie responsabilità». Eldor Shomurodov lancia così la sua sfida rossoblù dal ritiro di Saint-Vincent. L’italiano non è ancora il massimo, il suo sorriso parla, però, insieme alla voglia di rivincita.

È reduce dalla retrocessione con lo Spezia, alla Roma non è andata come sperava. «Non penso a quello che è stato. Ora sono qui», taglia corto il ventottenne attaccante uzbeko arrivato al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto. «E da qui voglio ripartire e dimostrare che sono quello del Genoa».

Mourinho? «Un grande allenatore, lo stimo tanto. Mi ha trasmesso una mentalità vincente». Ranieri? «Tutti conoscono la sua storia. Sento già di avere la sua fiducia e in questi primi giorni in ritiro mi ha trasmesso tranquillità, quella di cui avevo bisogno in un momento cruciale della mia carriera».

