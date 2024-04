Luvumbo out (diffidato, è stato ammonito) a Genova e multa da 2mila euro per il club.

Queste le decisioni del giudice sportivo sul Cagliari al termine della 33esima giornata di campionato. I rossoblù al Marassi devono fare a meno di uno degli attaccanti più in forma, ma possono sempre contare su uno Shomurodov in stato di grazia e un Gaetano che non tradisce mai.

La multa al club è dovuta al lancio di un fumogeno, da parte dei tifosi del Cagliari, sul terreno della Domus prima dell’inizio della partita.

Stangato il Milan al termine del derby che ha consegnato lo scudetto ai cugini dell’Inter. Calabria squalificato per due turni, un turno anche a Theo Hernandez (pure espulso) e a Tomori, che era diffidato ed è stato ammonito. Ai rossoneri mancherà tre quarti di difesa nella sfida per il secondo posto di sabato sul campo della Juve. Squalificati anche Denzel Dumfries (Inter), Antonio Candreva (Salernitana), Armand Laurente (Sassuolo), Karol Linetty (Torino), Diego Llorente e Leandro Paredes (Roma).

