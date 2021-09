Dopo sole tre giornate di campionato è divorzio tra il Cagliari Calcio e Leonardo Semplici, “sollevato – si legge in una nota del club – dal suo incarico di allenatore della prima squadra”.

"Contestualmente – precisa la società – sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini”.

Al momento non è dato di sapere da chi verrà sostituito il tecnico toscano. Si fanno i nomi di Diego Lopez, Mazzarri e Iachini.

Fatale a Semplici è stata la sconfitta casalinga contro il Genoa, arrivata con clamoroso 2-3, dopo che il Cagliari era andato in vantaggio di due reti. Nelle prime due giornate, invece, un pareggio e una sconfitta, contro Spezia e Milan. Troppo poco per il club guidato da Tommaso Giulini, tenendo anche conto dei 9 gol subiti in sole tre partite.

Semplici era arrivato a Cagliari lo scorso febbraio, dopo l’esonero di Di Francesco, con la missione impossibile di centrare una salvezza che pareva ormai un miraggio. La missione alla fine è riuscita in extremis, ma l’avvio da incubo del nuovo campionato è stato fatale a quello che solo lo scorso giugno veniva celebrato come il “salvatore della patria” rossoblù.

Nell’annuncio ufficiale dell’esonero, il Cagliari Calcio scrive anche: “La Società desidera ringraziare il mister e il suo staff per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

