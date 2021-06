A campionato concluso e in piena febbre da Europei proseguono le trattative di calciomercato, anche per il Cagliari.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossoblù avrebbe espresso un interessamento per Kevin Bonifazi, difensore della Spal che piace molto a mister Semplici che già lo ha allenato quando era a Ferrara.

Il giocatore ha giocato l’ultima stagione in prestito all’Udinese, che potrebbe decidere di riscattarlo. Per lui – oltre alla Sardegna – ci sarebbe anche l’opzione inglese rappresentata dal Watford.

Il club sardo ha poi avuto un incontro con Joao Pedro: la volontà – tra l’altro ricambiata dal numero 10 brasiliano – è quella di tenerselo stretto, almeno fino al 2025.

Per quanto riguarda le possibili partenze, Nandez continua a essere sulle pagine dei principali giornali sportivi: piace alla Roma, piace al Napoli, ma piace soprattutto all’Inter. Come trapelato, l’uruguaiano potrebbe rientrare in un’operazione per far restare nell’Isola Radja Nainggolan.

E ancora: sirene di mercato risuonano per Lykogiannis, per Simeone spunta l’ipotesi Sampdoria, mentre Razvan Marin, in scadenza di prestito dall’Ajax, è sul taccuino del Lione (si parla di 15 milioni di euro già rifiutati), ma anche su quello del Milan.

Poi c’è Godin, che vorrebbe restare, ma che ha un ingaggio d’oro e che è stato sondato dalla Dinamo Mosca. In caso di partenza del veterano della Celeste ci sarebbero varie piste: da Juan Jesus a Chiriches, passando per l’argentino della Viola German Pezzella.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata