È arrivato Alex Sherri, 26 anni, il portiere albanese scelto personalmente dal presidente Tommaso Giulini per sostituire Radunovic, in partenza. Il portiere albanese si è allenato a parte, dopo le foto di rito diffuse sul sito del Cagliari.

La squadra, invece, è stata tenuta nascosta dal tecnico Davide Nicola: l’allenamento, inizialmente previsto per le 17.45, è iniziato sicuramente prima, a porte chiuse, e all’ingresso di pubblico (un centinaio di persone) e giornalisti il terreno di gioco era desolatamente vuoto. Solo Lapadula, che si è ripreso dalla gastroenterite a tempo di record, è tornato in campo per esercizi individuali.

Piccoli e Adopo, con la squadra già sotto la doccia, sono rimasti in campo per esercizi col pallone.

Domani sera la partita amichevole di lusso, molto attesa da queste parti, con il Como di Fabregas, Dossena e Goldaniga. Calcio di inizio alle 17, radiocronaca diretta integrale su Radiolina.

© Riproduzione riservata