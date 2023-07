Secondo test stagionale per il Cagliari in Val d’Aosta, il terzo dall’inizio della preparazione. Dopo il 4-1 contro la Primavera della Roma, la squadra di Ranieri sfiderà oggi, a partire dalle 19 allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent, la Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera che milita nel campionato di Serie C.

Sale, dunque, l’asticella per i rossoblù che, stavolta, dovrebbero rompere il ghiaccio con la formazione tipo (al netto degli indisponibili). Potrebbe esserci finalmente spazio per Nandez, che si allena ormai da giorni con i compagni dopo aver svolto un lavoro personalizzato in gestione dell’infortunio che si trascinava dalla passata stagione. Difficilmente, invece, scenderà in campo l’ultimo arrivato Shomurodov, che ha iniziato solo giovedì la preparazione. E non ci saranno chiaramente Lapadula, Rog e Mancosu, oltre a Desogus e Goldaniga (che ha lasciato temporalmente il ritiro per motivi personali).

L’allenatore della Juventus Under 23 è l’ex rossoblù Brambilla, il regista della promozione del 2004. Questa è per lui la prima esperienza in panchina tra i professionisti dopo l’eccellente percorso nelle giovanili dell’Atalanta. Oggi a Saint-Vincent sono attesi oltre millecinquecento tifosi, tra rossoblù e bianconeri.

