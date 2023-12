Il Cagliari senza Makoumbou, il Sassuolo orfano di Berardi e Boloca. Tre squalifiche pesantissime condizioneranno la sfida tra rossoblù e neroverdi, in campo alle 20.45. Entrambe le squadre, distanti cinque lunghezze in classifica, cercano punti preziosi in chiave salvezza: con una vittoria, il Cagliari accorcerebbe a -2. Gli uomini di Dionisi, invece, staccherebbero la zona rossa.

Queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Viola; Lapadula, Oristanio. All. Ranieri

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Vina; Racic, Matheus Henrique; Castillejo, Thorstvedt, Laurientè; Pinamonti. All. Dionisi

