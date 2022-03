Cagliari al lavoro in vista della delicatissima sfida salvezza di sabato (ore 15) sul campo dello Spezia. I rossoblù, al momento fuori dalla zona retrocessione e a +3 sul Venezia terzultimo (ma con una partita in meno), hanno una grande chance.

In caso di vittoria infatti potrebbero sorpassare i liguri e allontanarsi dalla zona calda. Al netto dell’ultima brutta sconfitta con la Lazio, lo stato di forma appare ottimale. Non altrettanto quello degli avversari, che vengono da quattro ko di fila e hanno ottenuto un solo punto nelle ultime 5 partite.

Nell’allenamento pomeridiano ad Asseminello è tornato in gruppo Damir Ceter, ancora personalizzato invece per Nahitan Nandez. L’uruguaiano è sparito dai radar, ed è un vero e proprio mistero: si parla di fastidio al ginocchio, ma manca dall’elenco dei convocati ormai da due mesi.

Mazzarri oggi pomeriggio ha impegnato i suoi in esercitazioni sul possesso palla, in una partita a tema e in una serie di partitelle su campo ridotto.

In casa Spezia invece personalizzato per Colley e Nzola, indisponibile anche Sala, che ha svolto una seduta di fisioterapia. Allenamento prettamente tattico quello guidato da Thiago Motta, che si è concentrato sulle situazioni offensive.

