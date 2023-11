L’ultima è stata la Salernitana, in grado di portare a casa la posta piena contro la Lazio nel weekend. Alla giornata precedente il colpaccio era riuscito all’Empoli, uscito coi tre punti dal “Maradona”, con Lecce e Udinese a inchiodare sul pari Milan e Atalanta. In questa Serie A fare risultato con le big è possibile, anche se il Cagliari non ce l’ha ancora fatta. La prossima occasione arriverà sabato, quando i rossoblù faranno visita proprio alla Lazio.

Non il più comodo degli avversari, visto che nel caso dei sardi si tratta di un’autentica bestia nera. Nelle ultime sedici sfide tra le due squadre, il Cagliari non ha mai battuto i biancocelesti, pareggiando solo tre volte.

L’ultima vittoria risale al 19 maggio del 2013 quando, all’ultima giornata, un colpo di testa di Daniele Dessena risolse la sfida a quindici minuti dalla fine al Nereo Rocco di Trieste. In panchina sedeva Ivo Pulga, e basta dare uno sguardo alla formazione rossoblù per capire quanto tempo sia passato: in attacco i sardi schieravano il tridente Thiago Ribeiro-Pinilla-Ibarbo, e a centrocampo capitan Conti era spalleggiato da Eriksson e Nainggolan. Davanti ad Avramov, Dessena nelle vesti del terzino destro e Avelar a sinistra. Al centro, Rossettini con l’indimenticabile Davide Astori.

Stasera, intanto, la Lazio affronterà il Celtic nella penultima sfida dei gironi di Champions League, con fischio d’inizio all’Olimpico alle 18.45.

