Cagliari-Roma 0-0 al 45’: tante occasioni rossoblù, ma il gol non arrivaMeglio la squadra di Pisacane nel primo tempo, che però pecca al momento di concretizzare
Un buon Cagliari tiene testa alla Roma nel primo tempo, concluso sul punteggio di 0-0. I rossoblù hanno diverse occasioni, peccano però al momento di concretizzare.
Il Cagliari – schierato col 3-4-2-1 – parte bene e ha una grossa chance al 6’, filtrante a sinistra per Obert che libera Adopo a centro area, il centrocampista attende un attimo di troppo per il tiro e quando lo fa partire è murato in corner. Passa un minuto e mezzo e Borrelli si invola verso la porta su sponda di Folorunsho, N'Dicka lo chiude in corner la momento della battuta. Ancora Borrelli al 12’ quasi dal fondo calcia col sinistro: alto.
Ancora Cagliari al 16’, Palestra avanza fino al limite e col sinistro chiama alla parata a terra Svilar. Al 23’ Folorunsho si procura una punizione dal limite, che Esposito calcia sulla barriera. Sull’azione seguente cross da destra, Folorunsho liberissimo a centro area non dà forza al colpo di testa e Svilar non ha problemi a parare.
Sono tante le opportunità create dalla squadra di Pisacane. Come al 27’, quando un grande assist di Palestra libera in area sulla destra Esposito, conclusione potente e Svilar respinge. L’attaccante un minuto dopo devia in acrobazia un cross teso di Obert ma senza colpire bene: altra parata. La Roma si scuote alla mezz’ora, traversone da sinistra sul secondo palo per il tiro di Soulé bloccato da Caprile. In chiusura, al 43’, girata di Pellegrini respinta.