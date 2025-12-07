Un buon Cagliari tiene testa alla Roma nel primo tempo, concluso sul punteggio di 0-0. I rossoblù hanno diverse occasioni, peccano però al momento di concretizzare.

Il Cagliari – schierato col 3-4-2-1 – parte bene e ha una grossa chance al 6’, filtrante a sinistra per Obert che libera Adopo a centro area, il centrocampista attende un attimo di troppo per il tiro e quando lo fa partire è murato in corner. Passa un minuto e mezzo e Borrelli si invola verso la porta su sponda di Folorunsho, N'Dicka lo chiude in corner la momento della battuta. Ancora Borrelli al 12’ quasi dal fondo calcia col sinistro: alto.

Ancora Cagliari al 16’, Palestra avanza fino al limite e col sinistro chiama alla parata a terra Svilar. Al 23’ Folorunsho si procura una punizione dal limite, che Esposito calcia sulla barriera. Sull’azione seguente cross da destra, Folorunsho liberissimo a centro area non dà forza al colpo di testa e Svilar non ha problemi a parare.

Sono tante le opportunità create dalla squadra di Pisacane. Come al 27’, quando un grande assist di Palestra libera in area sulla destra Esposito, conclusione potente e Svilar respinge. L’attaccante un minuto dopo devia in acrobazia un cross teso di Obert ma senza colpire bene: altra parata. La Roma si scuote alla mezz’ora, traversone da sinistra sul secondo palo per il tiro di Soulé bloccato da Caprile. In chiusura, al 43’, girata di Pellegrini respinta.

© Riproduzione riservata