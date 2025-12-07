Cagliari-Roma, sfida alla Unipol Domus nella 14esima giornata di campionato.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Juan Rodríguez; Palestra, Adopo, Deiola, Obert; S. Esposito, Folorunsho; Borrelli.

In panchina: Ciocci, Radunović, Idrissi, Kılıçsoy, Gaetano, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Luvumbo.

Allenatore: Fabio Pisacane.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, M. Koné, Tsimikas; Soulé, Lo. Pellegrini; Baldanzi.

In panchina: D. Vásquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Ferguson, Dybala, Ziółkowski, Bailey, Pisilli, Arena, Ghilardi, El Shaarawy.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LA CRONACA – SECONDO TEMPO

Si riparte alla Domus.

46’ – Occasione Cagliari. Svilar blocca dopo un rimpallo in area.

48’ – Çelik atterra Folorunsho in area: rigore per il Cagliari. Poi il check al Var e il fallo è al limite ma fuori. Rosso per Çelik.

53’ – Punizione battuta da Esposito: palla oltre la barriera ma Svilar blocca in sicurezza. Intanto per i giallorossi dentro Rensch per Baldanzi.

59’ – VANTAGGIO NEGATO! Clamorosa incursione di Obert che arriva davanti al potere avversario e batte di sinistro: Svilar respinge col ginocchio e salva la Roma.

LA CRONACA – PRIMO TEMPO

3’ – Punizione di Esposito dalla destra: Borrelli di testa riesce solo a sfiorare.

6’ – OCCASIONE CAGLIARI! Adopo ha l’occasione per calciare da buona posizione: palla deviata in corner.

8’ – ANCORA CAGLIARI! Borrelli s’invola in area, ma N’Dicka riesce a fermarlo prima del tiro con un gran recupero.

11’ – La Roma si avvicina dalle parti di Caprile: ci prova Baldanzi, tiro murato da Luperto.

14’ – Ancora Roma: Soulè bene per Celik che entra in area dalla destra, ma è provvidenziale la chiusura di Rodriguez.

22’ – Bella azione di Folorunsho che viene fermato da Mancini quasi al limite dell’area. Batte la punizione Sebastiano Esposito: palla sulla barriera. Sugli sviluppi Folorunsho ci prova di testa: facile per Svilar.

27’ ESPOSITO! Prova il destro imbeccato molto bene da Palestra: gran botta, ma Svilar respinge.

29’ Soulè e Celik si cercano in area, Deiola risolve una situazione spinosa spedendo in corner. Sugli sviluppi i giallorossi insistono ma Soulè al volo “telefona” a Caprile.

36’ – Un’altra grande azione di Palestra che prova a cercare un compagno in area, ma senza successo.

41’ – Folurunsho da sinistra serve d’esterno destro in mezzo all’area: nessun rossoblù in zona, palla che sfila. Più Cagliari che Roma sinora.

46’ – Dopo un minuto di recupero Zufferli manda tutti negli spogliatoi. Reti bianche all’intervallo.

PRE-MATCH (di Riccardo Spignesi)

Ancora senza Yerry Mina, il Cagliari si affida a Juan Rodríguez per la partita contro la Roma. Dopo l’esordio assoluto in rossoblù mercoledì a Napoli in Coppa Italia, il difensore uruguayano fa il suo debutto anche in Serie A: sarà nel pacchetto arretrato di Fabio Pisacane, in vista del match della quattordicesima giornata di campionato. Un test di livello per una squadra, quella isolana, alla ricerca di una vittoria che manca dal 19 settembre contro un’altra giallorossa, il Lecce.

L’infrasettimanale di coppa ha portato un altro grave infortunio, quello di Mattia Felici la cui stagione è già finita. Problema in più per Pisacane, costretto a dover fare i conti con numerosi indisponibili. Rispetto a Napoli tornano Michael Folorunsho e Marco Palestra, che erano stati preservati. In attacco Gennaro Borrelli con Sebastiano Esposito, il modulo dovrebbe essere un 3-4-2-1.

