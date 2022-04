Dopo sette giorni di allenamento a ranghi ridotti, ieri pomeriggio Asseminello si è ravvivata.

Il Cagliari ritrova praticamente tutti i nazionali, con le eccezioni, per motivi diversi, di Marin e Keita Baldé e, soprattutto, ritrova in gruppo Rog e Walukiewicz, che ora sognano di entrare nella lista dei convocati per la trasferta di domenica a Udine.

C'è il campionato e Mazzarri non perde tempo. Riecco Cragno e Joao Pedro, reduci dalla delusione mondiale con gli azzurri, ma anche Bellanova e Lovato, che hanno fatto il pieno di minutaggio con l'Under 21, con cui hanno conquistato 4 punti pesantissimi per le qualificazioni europee. E presenti anche Obert, Kourfalidis e Carboni, che era stato anche il primo a rientrare. Assente giustificato Marin, che aspetta ancora il via libera dopo esser stato trovato positivo al Covid nel ritiro in Romania, mentre Keita è atteso nella seduta di questo pomeriggio, di rientro dal Senegal.

Da ieri, poi, sono tornati in gruppo Rog e Walukiewicz, mentre è ancora in isolamento Pavoletti, che spera in una negatività in extremis. Sempre in personalizzato Ceppitelli e Gagliano.

(al.m.)

© Riproduzione riservata