Cagliari in campo a Chatillon per un lavoro di rifinitura in vista della partita amichevole di questo pomeriggio.

Dopo una attivazione atletica, esercizi sui calci d’angolo per la difesa, lavoro sui calci di punizione. Ancora lavoro a parte per Obert, Marin e Lapadula, i reduci dagli Europei e dalla Coppa America.

Alle 17 il confronto con il Como, diretta integrale su Radiolina.

