Prima amichevole in montagna per il Cagliari, la seconda stagionale dopo quella con l’Olbia al Nespoli in occasione del “Trofeo Sardegna”.

Oggi alle 20 allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent la squadra rossoblù affronta la Primavera della Roma, passata già lo scorso anno dalle mani di De Rossi a quelle di Guidi e vincitrice dell’ultima Coppa Italia. Un test già indicativo, dunque, alla terza settimana di preparazione. E non a caso, Ranieri ha messo pressione ai suoi in questi giorni, stuzzicandoli anche con delle battute («A Olbia siamo stati campioni del mondo di passaggi all’indietro») e provando così a sollevare l’asticella dal punto di vista agonistico.

Difficilmente sarà in campo l’uzbeko Shomurodov, arrivato in ritiro nella serata di ieri dopo le visite mediche divise in due tranche a Villa Stuart e rimasto questa mattina in hotel in attesa del via libera ufficiale. Non ci sarà sicuramente Jankto, costantemente sotto controllo per un fastidio alla coscia sinistra. Assisteranno alla partita dalla tribuna anche Nandez, Lapadula, Mancosu, Capradossi e Desogus che stanno svolgendo un lavoro personalizzato. A rompere il ghiaccio potrebbero essere gli undici provati spesso insieme al campo di Châtillon, vale a dire Radunovic, Zappa, Dossena, Obert, Augello, Makoumbou, Deiola, Sulemana, Oristanio, Pavoletti e Azzi. Per l’occasione, sono arrivati in Val d’Aosta anche il direttore sportivo Bonato e il segretario generale Stagno.

Fabiano Gaggini

