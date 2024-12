Gianluca Lapadula non ha giocato ieri Fiorentina-Cagliari, unico indisponibile, e rimane tale anche oggi alla ripresa degli allenamenti. L’attaccante ha svolto soltanto lavoro individuale, motivo per cui non è affatto scontata (per il momento) la sua presenza sabato alle 15 contro l’Atalanta alla Domus.

Per i calciatori maggiormente impiegati ieri al Franchi, lo staff ha programmato una sessione di defaticante in palestra nella seduta di oggi. Per gli altri, dopo degli esercizi tecnici di attivazione, partitella a ranghi misti con la Primavera.

Domani il Cagliari tornerà in campo di pomeriggio.

© Riproduzione riservata