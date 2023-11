Sconfitta del Cagliari Primavera contro la Roma al Crai Sport Center. Il match, valido per la decima giornata di campionato, termina 2-0 per i giallorossi che si portano così a +3 dai sardi, a quota 17 in classifica.

Partita fin da subito in salita per la squadra di Pisacane che si trova a dover inseguire dopo soli quattro minuti. Ad aprire le marcature è Cherubini, con una conclusione da fuori area che sorprende Wodzicki.

Il Cagliari cerca di costruire dal basso ma la Roma è ben posizionata in campo e, quando può, fa girare la palla orizzontalmente per abbassare i ritmi di gioco. Gli ospiti sfiorano la seconda rete con con J. Costa. Poi raddoppiano alla mezzora con Mlakar per poi addormentare la partita fino all’intervallo.

La ripresa si apre con la Roma super aggressiva. Cherubini chiama in causa in rovesciata Wodzicki. La prima vera chance dei rossoblù arriva al 52’. A crearla è Idrissi, ma il suo tiro dal limite dell'area, deviato da un difensore, viene respinto da Marin con il piede.

I rossoblù ci credono, Vinciguerra impegna il portiere giallorosso dalla distanza al 58’.

Pisacane inserisce Achour e Pulina per dare maggior peso al reparto offensivo. Lo stesso Achour si rende pericoloso in due situazioni ma Marin sbarra la porta. La Roma si copre molto bene nell’ultimo quarto d’ora e nel finale potrebbe addirittura chiudere il match con Nardozi ma il giocatore romanista spreca incredibilmente da buona posizione.

La squadra di Pisacane sfiderà, dopo la pausa, il Milan in trasferta il prossimo 25 novembre.

