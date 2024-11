Un pareggio importante quello raggiunto quest'oggi dalla Primavera del Cagliari contro i coetanei della Lazio. I rossoblù, scesi in campo al Virgilio Porcu di Selargius, non sono riusciti a sbloccare il risultato dallo 0-0 ma la prestazione messa in mostra ha evidenziato ancora una volta la caratura della squadra cagliaritana. E il tecnico Fabio Pisacane non può che essere soddisfatto di quanto visto anche stamani: «Faccio i complimenti ai ragazzi perché questa era una partita con più di un'insidia. Sapevamo che loro veniva qua con grande rispetto nei nostri confronti, nonostante la differenza di posizione in classifica. Sono contento per quanto fatto oggi, perché stanno dando continuità ai risultati e stanno crescendo giorno dopo giorno».

L'undici titolare di oggi ha visto qualche novità rispetto alle passate formazioni. Alcune defezioni, come gli infortuni di Malfitano e Achour, e il preservare i propri ragazzi da un eccessivo sforzo, hanno fatto ricorrere l'allenatore degli isolani a delle alternative: «La scelta di mettere Trepy titolare è dipesa anche dal fatto di gestire al meglio le forze dei miei ragazzi. Vinciguerra è un giocatore che spende sempre tantissime energie, ma oggi avevo bisogno di una gamba diversa, di un po' di freschezza in più. Ho preferito riprendesse un po' fiato, perché il campionato è lungo, ma Trepy ha comunque meritato il posto da titolare e oggi ha fatto la sua parte. Come tutti deve migliorare alcune cose e piano piano diventerà un giocatore importante. Achour? Ha avuto una distorsione alla caviglia e probabilmente dovremmo fare a meno di lui per altre due o tre settimane. Per lo stesso problema abbiamo perso anche Malfitano, ma chi c'era oggi al loro posto ha dimostrato di non far rimpiangere le assenze».

Ma le strategie di schieramento non hanno riguardato soltanto l'attacco: «Arba viene da due buone partite, dove la squadra ha fatto sei punti e oggi non è partito dall’inizio per strategia. Volevo un giocatore meno abile nel palleggio ma più abile nel duello come Grandu, anche se poi l'ammonizione l'ha condizionato un po'. Entrambi hanno fatto la loro parte e hanno limitato bene il loro quinto, Milani, che è l’esterno migliore del campionato per assist e tocchi in area di rigore».

Per quanto non manchi la gratificazione per il punto prezioso conquistato oggi, già ci si proietta sul prossimo impegno di campionato. Sabato 9 i rossoblù voleranno in Lombardia per scendere in campo contro il Milan: «Ora ci attende il Milan, un’altra squadra costruita per fare un campionato importantissimo e che già milita nelle parti alte della classifica. In queste partite abbiamo lavorato e imparato tanto, siamo pronti ad andare a Milano con umiltà e sacrifico, mettendoci ognuno a disposizione dell’altro e cercando sempre di dire la nostra».

