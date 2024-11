Al Virgilio Porcu di Selargius la Primavera del Cagliari pareggia contro la Lazio, seconda in classifica. Il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0 per tutto il match e al triplice fischio, le due compagini si sono accontentate di un punto a testa.

Il match vede i rossoblù provarci praticamente subito: al 5' Marini mette in mezzo una palla morbida che Renzetti blocca facile. Un minuto dopo è Mahamadou Balde ad impensierire i ragazzi di Pisacane, Iliev respinge in angolo. Al 17' ecco Trepy, schierato come titolare, a cercare la conclusione ma la sfera viene deviata in corner. Appena un giro di lancette dopo e, sugli sviluppi di un calcio battuto da Simonetta, Trepy ci prova al volo, ma la difesa laziale mura. Al 22' punizione di Simonetta per Marcolini che tira, Renzetti para. Al 24' Bordon, sfruttando un calcio d'angolo a favore, prova la rovesciata e non trova il vantaggio per pochissimo. L'ultimo brivido del primo tempo arriva con l'occasione di Milani, prontamente sventata da Iliev.

Nella ripresa, nonostante la girandola di cambi, entrambe le squadre continuano a fare fatica nel trovare la marcatura. Al 53' è ancora Simonetta a servire Trepy che prova la botta dall'area avversaria, ma il suo tentativo viene respinto. Sei minuti dopo e Mahamadou Balde pesca Sulejmani, ma il 19 biancoceleste è poco preciso. Al 63' altra ghiotta chance per Bordon, che manda fuori. Appena cinque minuti e Marini calcia alto. In pieno recupero Sulev, subentrato al posto di Simonetta, salva miracolosamente il risultato sulla linea.

