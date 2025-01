Tutto pronto per la Primavera del Cagliari che domani, alle ore 13, scenderà in campo per una nuova giornata di campionato. Il match in programma è quello contro la Lazio allo Stadio Mirko Fersini di Formello. Il tecnico Fabio Pisacane ritrova Lo Verde e Malfitano ma dovrà fare a meno di tre giocatori. Gli assenti saranno Cogoni, Nunn e Langella.

Ma le assenze non dovranno condizionare la prestazione dei rossoblù, che anzi hanno il compito di portare a casa i tre punti. Alla vigilia dell'incontro, Pisacane si è espresso così: «Sappiamo che ci aspetta una partita tosta. La Lazio è una squadra fisica, organizzata, con qualità importanti. Nell’ultima partita hanno perso il derby, e vorranno riscattarsi davanti al loro pubblico. Dovremo essere pronti a rispondere colpo su colpo. Per noi è un test importante: dobbiamo capire a che punto siamo e dimostrare la nostra crescita. Dovremo essere, inoltre, bravi a reggere il loro impatto fisico e a gestire bene le situazioni chiave. I nostri avversari di giornata sanno essere pericolosi sia in transizione che nei duelli individuali, sarà fondamentale l’equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Servirà carattere, attenzione e la voglia di portare a casa un risultato positivo».

