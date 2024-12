Tramite una nota ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 18ª e 19ª giornata di campionato Primavera 1. Per quanto riguarda il Cagliari di Fabio Pisacane, i rossoblù saranno impegnati in trasferta sabato 4 gennaio contro il Lecce alle ore 11 e domenica 12 gennaio in casa contro la Cremonese alle ore 13.

Tra le due gare del torneo Under 20, gli isolani hanno in programma anche un altro incontro, questa volta di Coppa Italia. L'8 gennaio alle ore 13, al CRAI Sport Center, i cagliaritani faranno il loro esordio, negli ottavi di finale, contro il Torino. Per i baby Cagliari sarà quindi un intenso inizio del 2025.

© Riproduzione riservata