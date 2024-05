Addio ai sogni playoff per la Primavera di Fabio Pisacane. La vittoria odierna del Sassuolo sulla Fiorentina per 3-1 insieme al successo del Milan con il Frosinone (2-1), tagliano aritmeticamente il Cagliari dalla corsa per gli spareggi scudetto ad una giornata dal termine della regular season.

Sabato scorso i giovani rossoblù hanno vinto 2-1 contro il Genoa al Comunale di Ussana, avvicinandosi momentaneamente al sesto posto, con 47 punti, a -1 dai playoff. Si dovevano però attendere i risultati di oggi delle dirette concorrenti che, purtroppo per i sardi, non sono stati favorevoli.

Se da un lato il Torino (che alla vigilia di questa giornata era quinto con 48 punti) ha perso con il Bologna, scivolando al settimo posto (quindi fuori dalla zona playoff), il Sassuolo ha invece conquistato matematicamente il pass per le fasi finali, salendo al quinto posto, a 51 punti, grazie al 3-1 maturato con la Fiorentina.

Il Milan, grazie alla vittoria ottenuta con il Frosinone, ha invece agguantato la sesta posizione, salendo quindi a 50 punti, a +3 dalla squadra di Pisacane.

Pertanto, anche una vittoria del Cagliari il prossimo weekend con il Verona, insieme all’eventuale sconfitta dei rossoneri con il Torino, non sarebbe sufficiente visto che, in questo caso, il Torino salirebbe a quota 51, qualificandosi matematicamente ai playoff. E anche il pareggio tra Milan e Toro, con la contemporanea vittoria dei sardi, estrometterebbe comunque il Cagliari dalla griglia, con il Milan che chiuderebbe comunque a +1 con la qualificazione in tasca.

Nonostante il verdetto amaro, c'è grande soddisfazione per la stagione disputata dal gruppo under 19 guidato da Fabio Pisacane, alla sua seconda stagione da tecnico della Primavera. L’obbiettivo, infatti, non è mai stato quello di competere con le cosiddette "grandi" per lo scudetto.

La priorità era, semmai, la valorizzazione dei giovani. In tanti si sono messi in evidenza, a partire da Kingstone Mutandwa, attaccante zambiano classe 2004, aggregato in prima squadra da Claudio Ranieri (per lui 4 apparizioni in Serie A). Ma tutti i componenti della rosa, chiamati in causa da Pisacane, sono cresciuti progressivamente nel corso del campionato. E non è escluso che qualcuno il prossimo anno possa approdare tra i professionisti (Idrissi su tutti).

