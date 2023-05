Quattro giornate al termine del prestigioso “Primavera 1”.

Il Cagliari guidato dalla coppia Battilana-Pisacane tornerà in campo domani ad “Asseminello” contro il Bologna, fischio d’inizio alle 15. Match valido per la 31ª giornata di campionato, che partirà già oggi con quattro gare. Diretta televisiva su Sportitalia Solocalcio.

I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna contro l’Atalanta per 3-2, maturata in pieno recupero.

Capitan Palomba e compagni vorranno tornare al successo per continuare la cavalcata per ottenere la salvezza diretta. Emiliani invece battuti nell’ultimo turno per 1-4 in casa dal Sassuolo.

Cagliari e Bologna sono appaiate insieme a 39 punti in classifica al 13º posto, con quattro lunghezze di vantaggio dall’Atalanta a quota 35. I bergamaschi in questo momento disputerebbero i playout salvezza contro il Napoli a 32.

All’andata si impose il Bologna per 3-2, in rete per il Cagliari: Carboni e Griger. Proprio l’attaccante slovacco sarà indisponibile da qui al termine della stagione, poiché è stato convocato dalla Slovacchia under 20, per il mondiale di categoria che si disputerà in Argentina dal 20 maggio al 11 giugno. Una bella soddisfazione per il gigante classe 2004, autore di sei reti in stagione.

Torna disponibile Konate, dopo aver scontato la giornata di squalifica.

