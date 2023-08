Mancava solo l’ufficialità, che adesso è arrivata. Matteo Prati è un nuovo giocatore del Cagliari. L’ormai ex centrocampista della Spal ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2028.

Classe 2003 (per pochi giorni, essendo nato il 28 dicembre), è cresciuto nelle giovanili del Ravenna, la squadra della sua città. L’esordio in Serie B con la maglia della Spal, lo scorso 3 settembre. L’ottima annata col club ferrarese lo ha reso un punto di forza della Nazionale under 20, che ha concluso in finale la cavalcata nel recente Mondiale di categoria.

Il Cagliari lo ha prelevato per cinque milioni di euro, più altri due di bonus. La sua cessione è la più ricca nella storia della Serie C.

