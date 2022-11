Finisce 0-0 il primo tempo della Domus tra Cagliari e Pisa. Si inizia con un tributo della Nord a Gigi Riva per i suoi 78 anni e gli applausi a Franco Selvaggi, ex centravanti degli anni ‘80 e campione del mondo in Spagna nell’82, premiato con una maglia celebrativa dal club manager Roberto Muzzi.

Come di consueto, Liverani regala la sua sorpresa settimanale, rilanciando Pereiro in attacco, e cambia a sinistra, dove stavolta tocca a Carboni. Mancosu, recuperato dopo aver saltato tre gare, riparte dalla panchina. Pronti, via e il Pisa prende possesso del campo. Dopo neanche 2 minuti, Deiola sbaglia un disimpegno e Radunovic salva su Tramoni. Poi ancora in portiere chiamato in causa direttamente all’angolo dell’ex Tramoni. Il Cagliari prova a scuotersi e Viola impegna su punizione Livieri.

Al 12’ la rete di Torregrossa è annullata per il fuorigioco dello stesso attaccante.

Il primo tempo non regala altre emozioni fino a un colpo dii testa alto di Deiola al 44’. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0 e tra i fischi del pubblico.

La cronaca del secondo tempo

